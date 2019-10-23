РИАМО – 23 окт. Экономисты отметили на несоответствие данных о резком росте зарплат россиян в третьем квартале 2019 года с данными о состоянии экономики, сообщает РБК.

Специалисты удивились оценке Росстата, согласно которой отмечен сильный рост реальных располагаемых доходов жителей страны на 3% в годовом выражении в третьем квартале текущего года. До этого доходы россиян падали с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован рост на 0,2%, когда Росстат перешел на новую методику расчетов. Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом с 2014 года.

«Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение. Конечно, здесь нет железобетонной связи, но корреляция должна быть», – подчеркнул директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Также из данных Росстата следует, что оборот розничной торговли в стране замедлился до 0,8% в третьем квартале с 1,6% во втором квартале этого года.

В свою очередь Росстат пояснил, что резкий рост зарплат отмечается за счет увеличения трудовых доходов, которые составляют почти 77% всех доходов, включая официальную оплату труда, серые зарплаты и доходы от предпринимательской деятельности.

Также в исследуемом периоде номинальная зарплата выросла на 8,4%, а другие трудовые доходы, включая теневые заработки, – на 7,3%.

Руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников подчеркнул, что о росте доходов россиян также говорит увеличение поступлений от подоходного налога в стране.

Бывший руководитель Росстата Александр Суринов уточнил, что не знает причин резкого увеличения реальных доходов, и добавил, что методика оценки реальных доходов несовершенна.