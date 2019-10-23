РИАМО - 23 окт. Жители Одинцовского городского округа вернулись из экспедиции на Камчатку, они провели на полуострове почти три недели и собрали уникальные материалы о жизни малочисленных коренных народов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Специалисты в области науки, культуры, искусства, экологии, образования работали под руководством президента НКО «НИКА» Натальи Николаевой. Они изучали природу и историко-культурное наследие малочисленных коренных народов и этнических групп Камчатского края – ительменов, коряков, эвенов, а также работали над живописными и графическими произведениями, создавали фото- и видеоматериалы.

«В состав экспедиции, которая отправилась на Камчатку, вошли семь человек. Они посетили Петропавловск-Камчатский, поселок Эссо, корякское и эвенское поселения, ительменское стойбище. Провели ряд важных встреч, в том числе с министром культуры Камчатского края Светланой Айгистовой», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По итогам экспедиции было снято три фильма и сделано более 3 тысяч фото, созданы свыше 120 живописных и графических работ.

Члены экспедиции также приняли участие в пленэрах, провели мастер-классы по живописи и графике, а также продемонстрировали на выставке свои живописные и графические работы, которые были созданы в период их пребывания на Камчатке.