РИАМО – 23 окт. В Подмосковье на региональной сети дорог завершили второй этап строительства линий наружного освещения, программа реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с целью снижения уровня аварийности и смертности на дорогах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день завершен второй этап строительства линий наружного освещения на 120 участках дорог длиной 320 километров. На 60% выполнено устройство самонесущего изолированного провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии. В декабре специалисты выполнят устройство кронштейнов светильников, после чего проведут пробный запуск, обеспечив подключение к сетям», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он дополнил, что новые линии освещения будут введены в эксплуатацию после заключения договоров на поставку электроэнергии.

Новые линии освещения появятся на участках транспортной развязки Каширского шоссе в Домодедове, Пятницкого шоссе в Красногорске и Солнечногорске, Можайского шоссе в Рузском, Можайском и Одинцовском городских округах, Егорьевского шоссе в городских округах Шатура, Егорьевск и Раменском округе, Волоколамского шоссе в городском округе Истра, Старосимферопольского шоссе в Чехове, Старо-Ярославского шоссе в Пушкине, а также Носовихинского шоссе в Балашихе и Богородском городском округе.

Новые линии освещения улучшат видимость на потенциально опасных участках, подъездах к крупным населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения и повысят безопасность движения в среднем до 50%.

В связи с эффективностью данной меры протяженность строительства новых линий на региональной сети Подмосковья ежегодно растет.

В период с 2016 по 2017 годы было построено около 250 километров освещения, в 2018 году – 290 километров, в текущем году – 320 километров, что на 10% превышает показатели прошлого года.

В этом году новые линии наружного освещения появятся на территории 39 муниципалитетов, наибольший объем работ будет выполнен в Домодедове, Шатуре и Пушкине.

Ознакомиться с программой строительства линий наружного освещения на 2019 год можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона или по ссылке.