РИАМО - 23 окт. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что у нее нормализовалось состояние, а также назвала возможную причину скачка давления, из-за которого ее госпитализировали.
Ранее Малышеву доставили в Боткинскую больницу из-за гипертонического криза, который произошел у нее впервые в жизни. По словам телеведущей, давление поднялось до показателей 200 на 130.
«Мне сделали все (анализы – ред.). Все оказалось в норме. Почему же повысилось давление? Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот)», – написала Малышева в своем аккаунте в Instagram.
Телеведущая добавила, что все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление – именно это произошло с ней.
«Буду ли я сейчас принимать постоянно таблетки от повышенного давления? Однозначно буду! Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать!» — подчеркнула Малышева.
Она уточнила, что уже накануне давление у нее опустилось до 120/80.
Малышева поблагодарила врачей скорой помощи и Боткинской больницы.
«Огромное спасибо моему самому любимому доктору – старшему сыну. За то, что в этой трудной ситуации именно он напоминал мне, как поступать и что делать», – дополнила она.
Кроме того, слова признательности за поддержку Малышева выразила младшему сыну и супругу.
«Дорогие доктора! Спасибо еще раз! Мне с вами было хорошо! Пусть и вам будет жить здорово! Я еду на работу!» – заключила телеведущая.
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