РИАМО - 23 окт. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что у нее нормализовалось состояние, а также назвала возможную причину скачка давления, из-за которого ее госпитализировали.

Ранее Малышеву доставили в Боткинскую больницу из-за гипертонического криза, который произошел у нее впервые в жизни. По словам телеведущей, давление поднялось до показателей 200 на 130.

«Мне сделали все (анализы – ред.). Все оказалось в норме. Почему же повысилось давление? Мы с врачом-кардиологом думаем, что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления (а не наоборот)», – написала Малышева в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущая добавила, что все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление – именно это произошло с ней.

«Буду ли я сейчас принимать постоянно таблетки от повышенного давления? Однозначно буду! Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать!» — подчеркнула Малышева.

Она уточнила, что уже накануне давление у нее опустилось до 120/80.

Малышева поблагодарила врачей скорой помощи и Боткинской больницы.

«Огромное спасибо моему самому любимому доктору – старшему сыну. За то, что в этой трудной ситуации именно он напоминал мне, как поступать и что делать», – дополнила она.

Кроме того, слова признательности за поддержку Малышева выразила младшему сыну и супругу.

«Дорогие доктора! Спасибо еще раз! Мне с вами было хорошо! Пусть и вам будет жить здорово! Я еду на работу!» – заключила телеведущая.