РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В подмосковном Подольске около 50 студентов приняли участие в первом дне акции «Стань донором крови», она завершится 25 октября, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской станции переливания крови Лариса Смазнова.

В Подольской станции переливания крови в среду началась трехдневная акция «Стань донором крови» среди студентов округа. Традиционно учащиеся в возрасте старше 18 лет могут сдать кровь и ее компоненты, а в подарок получить памятные призы.

«Акция началась в среду и продлится до 25 октября включительно. В первый день в ней приняли участие около 50 студентов округа из таких учреждений как Подольский колледж имени Никулина и РГУТИС. Всего ожидается, что за три дня мероприятия кровь сдадут около 200 студентов», – сказала Смазнова.

Она отметила, что студенческая акция проводится дважды в год – осенью и весной. Ее организаторами является Подольская станция переливания крови и комитет по делам молодежи округа.

«В настоящее время мы нуждаемся в I положительной группе крови. Дело в том, что сейчас многим больным она нужна, и, соответственно, спрос на кровь данной группы увеличивается», – пояснила Смазнова.