РИАмО – 23 окт. «Аэроэкспресс» активно начал готовиться к зимнему сезону, так, сотрудники проводят комиссионные осмотры подвижного состава, в ходе которых поезда подготавливают к работе в условиях низких температур, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Проверяют системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов, восстанавливают уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей. Также в ходе подготовки проводится перевод токоприемников на зимнюю характеристику работы, проверка и регулировка уплотнений подвагонных ящиков с электрической аппаратурой, проверка туалетных комплексов», – отмечается в сообщении.

Двухэтажные аэроэкспрессы не требуют проведения стольких операций, поскольку большинство из них осуществляется встроенной системой диагностики.

В плановом порядке специалисты также проводят комиссионный осмотр железнодорожных терминалов для обеспечения комфортного пребывания пассажиров.

Плановая сезонная проверка направлена на обеспечение надежных и комфортных перевозок пассажиров в зимний период.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 130 миллионов человек.