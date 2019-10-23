РИАМО – 23 окт. В Сети появился шуточный ролик, который высмеивает менспрединг - привычку мужчин сидеть в метро и другом общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Видео было снято в Московском метрополитене и опубликовано в аккаунте «Дикая Москва». В ролике можно увидеть, как парень хочет сесть рядом с девушкой. Но пассажирка кладет на сидения сначала одну, а затем и вторую ногу, делая поперечный шпагат», - говорится в сообщении.

Под видео есть подпись, уведомляющая, что это феминистический ответ менспредингу.

Реакция пользователей соцсетей оказалась разнообразной. Одни подчеркнули оригинальность такой «мести», другие сравнили девушку с балериной Анастасией Волочковой, которая любит везде демонстрировать свой шпагат. Также многие обратили внимание, что некрасиво ставить ноги в обуви на сиденья в общественном транспорте.

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