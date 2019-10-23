РИАМО – 23 окт. Сотрудники Роскачества обнаружили плесень и аэробные микроорганизмы, проверяя лекарственные сборы, биологически активные добавки и чаи, в составе которых содержится ромашка, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По окончании исследований оказалось, что лишь товары 20 торговых марок из 25 являются безопасными для применения. Так, у пяти торговых марок – четырех БАДов и одного чая – были обнаружены несоответствия техническим регламентам по содержанию плесени, а в БАДах двух торговых марок были зафиксированы аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем допустимую норму», – отмечается в сообщении.

Кроме того, проверка на содержание примесей показала, что три лекарственных средства, восемь БАДов и семь чаев содержат фрагменты стеблей и листьев.

Это говорит о том, что существенное количество смеси не является цветками.

К исследованию были закуплены 25 торговых марок ромашкового чая, из которых шесть лекарственных средств – «ромашка аптечная», восемь биологически-активных добавок и 11 чайных напитков. 20 из них изготавливаются в России, остальные – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.