РИАМО – 23 окт. В Можайском городском округе на автодороге Тетерино – Поречье перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате происшествия пострадали пять человек, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«9-й километр автодороги Тетерино – Поречье Можайского городского округа, там микроавтобус Ford Transit съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В машине находилось пять человек. Четыре пассажира и водитель. По предварительной информации все получили ушибы и ссадины», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.