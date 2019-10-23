РИАМО – 23 окт. Телеведущую Елену Малышеву доставили в Боткинскую больницу из-за гипертонического криза, который произошел у нее впервые в жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Она записала несколько видео для подписчиков (Instagram – ред.) прямо из машины скорой помощи. По словам телеведущей, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления. Давление у Малышевой поднялось до показателей 200 на 130», — говорится в сообщении.

По словам Малышевой, у нее впервые в жизни произошел такой гипертонический криз. Телеведущую доставили в Боткинскую больницу.