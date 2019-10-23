РИАМО - 23 окт. В подмосковном Серпухове мужчина прыгнул на легковой автомобиль, перед этим он странно себя вел, а также у него было разбито лицо, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Вчера в 08:30 в дежурную часть МВД по Серпухову поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя неадекватно на проезжей части дороги на улице Ворошилова. По приезду полиции и медиков он был госпитализирован в лечебное учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту в полиции проводится проверка.