РИАМО - 23 окт. Заместителя председателя - директора межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова задержали в Москве по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 22 октября директор правозащитной организации получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 миллиона рублей», - рассказала Иванова.

По ее словам, за эти деньги мужчина обещал организовать проведение органами прокуратуры проверки законности вынесенного приговора. Однако в реальности у него таких возможностей не было, а средства он собирался присвоить.

«Как установило следствие, подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности», - отметила Иванова.

В скором времени Маякову предъявят обвинение. Следствие настаивает на заключении его под стражу. Расследование продолжается.