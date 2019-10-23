РИАМО - 23 окт. В жилом комплексе «Остафьево» приступили к строительству второго детского сада, соответствующее разрешение было выдано в сентябре и действует до 13 апреля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщик (ГК «Самолет») планирует ввести детский сад №2 в эксплуатацию во втором квартале 2021 года в составе второй очереди комплекса.

«Строящийся детский сад будет рассчитан на 200 мест. Дошкольное учреждение инвестор построит по индивидуальному проекту. Здание садика будет двухэтажным, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В детском саду разместятся групповые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы и так далее. На огороженной территории будут организованы игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Зеленые насаждения займут более 50% от свободной площади.

Здание садика адаптируют для инвалидов: на входе появятся пандусы, в здании оборудуют лифт, санузлы для детей с ограниченными возможностями.

Детский сад №1 на 240 мест застройщик планирует ввести в эксплуатацию в составе первой очереди комплекса во втором квартале 2020 года. Всего в западной части проекта планируют открыть три детских сада и две школы, одну из которых уже строят. Все школы и детские сады будут муниципальными.