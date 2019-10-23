РИАМО - 23 окт. Серпуховские полицейские задержали троих молодых людей и девушку в возрасте от 22 до 24 лет, которых подозревают в вымогательстве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, находясь возле одного из домов по улице Фестивальная, угрожая 21-летнему местному жителю физической расправой, потребовали передать им денежные средства за неразглашение информации о якобы возможной его причастности к незаконному обороту наркотиков», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Молодой человек передал злоумышленникам 100 тысяч рублей и два дорогостоящих телефона. После этого потерпевший обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемых и задержали их. Они помещены под домашний арест.

Расследование продолжается. Полицейские проводят ряд мероприятий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.