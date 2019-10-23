РИАМО - 23 окт. Впервые местом проведения Moscow Fashion Week стало московское метро, известные дизайнеры показали со видение офисного стиля, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Один из ключевых показов самой ожидаемой модной недели страны прошел 22 октября на закрытой для пассажиров станции «Деловой центр». Свою новую коллекцию, созданную для современных жителей мегаполиса, презентовали дизайнеры концепт-стора «Секция», - говорится в сообщении.

На станции «Деловой центр» концепт-стор представил более 60 образов для динамичных людей, живущих в ритме мегаполиса. В этом году Moscow Fashion Week вышла за границы привычного формата. Большинство активностей недели моды связаны с московским метро.

Известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei, представили коллекции одежды, обуви и аксессуаров.

Тематику fashion-шоу задала сама локация – станция «Деловой центр», которая находится рядом с международным бизнес-центром «Москва-Сити». Все образы новой деловой линейки выдержаны в общей концепции – урбанизация и утилитарность. По платформе в метро продефилировали модели в образах офисных сотрудников, завсегдатаев бизнес-тренингов и коуч-сессий.

«Московское метро стало принципиально новым fashion-пространством для проведения Недели моды в Москве. На станции «Воробьевы горы» работала выставка известных кутюрье, на «Площади революции» прошел флешмоб с участием профессиональных моделей, а на «Деловом центре» – один из ключевых показов Moscow Fashion Week, – главного события для всей российской модной индустрии», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Перед началом показа зрителей ждал перфоманс от электронного музыканта Андрея Ли, который после присоединился к гостям показа. Участниками модного показа стали пианист и композитор Кирилл Рихтер, публицист и блогер Василий Аккерман и певица Полина Фаворская.