РИАМО - 23 окт. В аэропорту Шерметьево телетрапом и самоходным трапом были повреждены два самолета, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В 15 часов 22 октября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево при подготовке к вылету рейса Вьетнамских авиалиний по маршруту Москва - Ханой сотрудниками обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг» телетрапом был поврежден воздухозаборник левого двигателя воздушного судна», - говорится в сообщении.

Рейс был отменен, пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом.

В этот же день в 17:20 при подгоне самоходного трапа к воздушному судну авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Баку - Москва-Шереметьево произошло повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери.

«Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются, исполнение требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов поручено проверить Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», - заключается в материале.