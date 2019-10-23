РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Начался розыск 47-летней Надежды Карповой (Петуховой), которая 8 октября вышла с коллегами с работы в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, отстала и пропала, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Надежде Карповой (Петуховой) 47 лет. В Климовск она приехала на вахту из Владимирской области. 8 октября вышла с коллегами после работы, отстала и пропала. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно», - говорится в сообщении.



Рост женщины примерно 170 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза. На ней была черная куртка и серые брюки, с собой сумка.



Всех, кому что-либо известно о Карповой, просят звонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.