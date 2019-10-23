РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в поселке Львовский городского округа Подольск, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло 22 октября в 21:25. В оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в поселке Львовский, улица Садовая, дом 37.

«В 22:12 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.