РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 окт. В Дзержинском на четвертом внеочередном заседании городского совета депутатов народные избранники большинством голосов утвердили Людмилу Иванову на пост главы муниципалитета сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте администрации Дзержинского.

22 октября Иванова была избрана советом депутатов Дзержинского на должность главы. Из четырех кандидатов на этот пост она была признана самой достойной.

«Город Дзержинский – наш дом. Мы должны сохранить его таким же спокойным, красивым, зеленым и безопасным. С другой стороны, обеспечить новый уровень жизни горожан. Это не только хорошие дороги, чистая вода и капитальный ремонт жилых домов, но и широкие возможности для работы и отдыха – новые рабочие места, высокая заработная плата, удобная и развитая инфраструктура, новые детские и спортивные площадки, благоустроенные общественные территории», - сказала Иванова.

По словам депутата Московской областной думы Владимира Жука, Иванова возглавила Дзержинский по поручению губернатора в период политической нестабильности.

«Она сразу включилась в напряженный режим работы, активно встречалась с жителями и продолжает это делать, подчеркивая открытость и чуткость власти. Часто от новой власти ждут кардинальных перемен в режиме «здесь и сейчас», но так не бывает, если некоторые проблемы копились годами. У Людмилы Сергеевны есть поддержка областного руководства, а это гарантия того, что проблемы будут решаться эффективнее. У Людмилы Ивановой – 20-летний опыт муниципальной и госслужбы. Два высших образования: техническое и экономическое. Это подчеркивает ее профессионализм и опыт», - отметил Жук.

Он добавил, что перед вновь избранной главой стоит много задач на ближайшие несколько лет: решение вопроса с дополнительным выездом из города, реконструкцией стадиона «Орбита», реализацией программы «Чистая вода» на территории всего Дзержинского и другие.