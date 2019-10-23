РИАМО - 23 окт. В столице назначили нового заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти, им стал Дмитрий Преснов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее занимавший данный пост Евгений Стружак покинул его в связи с назначением на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«Назначить Дмитрия Преснова на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе.

Преснова тем же указом также освободили от замещаемой должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.