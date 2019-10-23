РИАМО - 23 окт. Назначен новый министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был подписан указ об освобождении Владимира Петросяна от данной должности по собственной инициативе. Его уход связан с выходом на пенсию. Петросяна на данном посту заменит Евгений Стружак.

«Назначить Евгения Стружака на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе.

Стружака тем же указом освободили от замещаемой должности заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.