РИАМО - 23 окт. Частичное ограничение движение коснется несколько улиц в Москве, в частности, по 6 ноября частично ограничено движение по одной полосе на участке улицы Паршина от дома №14 до дома №10. Оно будет действовать круглосуточно, сообщается на официальном портале мэра города.

Ограничения также введут на улице Берзарина в районе дома №30, корпуса 4 на Живописной улице. Ограничение будет действовать по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет временных расширений дороги.

«25 октября с 10:00 до 14:00 полностью перекроют участок улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дома №1, строения 2 до улицы Лебедева. 30 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение на участке Симферопольского бульвара в районе дома №9а, владения 5, корпуса 1 и дома №3г. 9 ноября с 07:00 до 17:00 введут ограничение по одной полосе с дублями по пять минут на улице Лобачевского от улицы Михаила Певцова до дома №44», - уточняется в сообщении.

С 31 октября по 30 ноября круглосуточно будет ограничено движение на дублере улицы Народного Ополчения около дома №50. Перекроют две полосы, но существующее количество полос сохранится за счет временных расширений. Также по одной полосе перекроют на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома №25/37 на улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома №2а, строения 1.

Движение в Напрудном переулке рядом с домом №15 ограничат 28 октября с 01:30 до 05:30. Также на этом участке круглосуточно ограничат движение с 10 по 15 ноября. Нельзя будет проехать по одной полосе. 16 ноября с 01:30 до 05:30 на этом участке ограничат движение по одной полосе, организуют приоритетное право проезда, сделают временные расширения и закроют проезд во двор дома №15 в Напрудном переулке.

«Помимо этого, с 29 октября по 8 ноября круглосуточно ограничат движение в Напрудном переулке от дома №15 до дома №10, строения 1. Перекроют одну полосу движения. Также на этом участке 9 ноября с 01:30 до 05:30 ограничат движение по одной полосе. Кроме того, закроют проезд во двор дома №59 на улице Гиляровского», - подчеркивается в материале. .

С 17 по 24 ноября круглосуточно и с 24 по 30 ноября с 01:30 до 05:30 полностью перекроют движение в местном проезде в районе дома №15 в Напрудном переулке.

С 25 октября по 15 декабря круглосуточно ограничат движение на нескольких участках. В районе дома №18/14 в Югорском проезде нельзя будет проехать по одной полосе. Также по одной полосе частично ограничат движение на участке у дома №8 на улице Егора Абакумова.

Движение по одной из двух полос будет ограничено и на участке Палехской улицы (у дома №145 и дома №147), а также на участке Палехской улицы в районе дома №5, строения 1 на улице Егора Абакумова. Ограничение введут с организацией одностороннего движения в сторону улицы Егора Абакумова.