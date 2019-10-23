РИАМО - 23 окт. За прошедшие сутки в двух муниципалитетах Московской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, так, в городском округе Кашира найден артиллерийский снаряд, не представляющий угрозы для жизни, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«В 12:55 22 октября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ (предположительно, артиллерийский снаряд) по адресу: городской округ Кашира, деревня Руднево. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на среду», - говорится в сообщении.

Также в городском округе Волоколамский местные жители обнаружили ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас не представляет опасности и также будет уничтожен.

Кроме того, в Балашихе обнаружено более 400 болванок артиллерийских снарядов. В день обнаружения удалось уничтожить около 100 снарядов без взрывчатых веществ. Уничтожение остальных болванок запланировано на среду.