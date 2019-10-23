РИАМО - 23 окт. Московские пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе, дом 27А, строение 11, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве вечером 22 октября. Выехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило загорание в металлическом ангаре на территории промзоны.

«Произошло частичное обрушение кровли. В 23:22 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В 00:46 — пожар ликвидирован», - говорится в материале.

Данных о пострадавших не поступало.