РИАМО - 23 окт. В Москве результаты соревнований спортивной лиги для школьников теперь можно узнать онлайн, турнирные таблицы доступны на сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Городские проекты нацелены на то, чтобы спорт был доступен всем москвичам — от малышей до людей старшего возраста. Сегодня школы имеют необходимую спортивную инфраструктуру, которая делает их точкой роста социальной и спортивной активности всего района. Школьные спортивные клубы и лиги также решают эту задачу и наполняют ее новым содержанием, мотивируют и популяризируют спорт», — сказала директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.

По ее словам, цель заключается в том, чтобы сделать массовый спорт частью жизни детей и взрослых каждого района Москвы.

В этом сезоне результаты соревнований спортивной лиги для школьников можно узнать онлайн. Уже сейчас на сайте есть результаты состязаний по футболу и волейболу. Информация распределена по административным округам, районам и возрастным группам. Теперь любой желающий сможет узнать о спортивной жизни каждой столичной школы. В ближайшее время появятся таблицы и по другим видам спорта.

В рамках школьной спортивной лиги пройдут 62 соревнования по разным видам спорта — футболу, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, регби, тэг-регби, флорболу, бадминтону, настольному теннису и гандболу. В состязаниях будут участвовать сотни тысяч школьников.

В прошлом году в школьной лиге по футболу участвовали почти 20 тысяч человек, еще 19,5 тысячи сыграли в мини-футбол, состязания по волейболу собрали 70 тысяч спортсменов. Большая популярность была у соревнований по баскетболу — более 90 тысяч участников. Новые поклонники появились у таких игр, как тэг-регби и флорбол.