РИАМО - 23 окт. В штат городских поликлиник Москвы за последние два месяца приняли более 100 врачей, расширение штата медицинских специалистов происходит в рамках перехода городских поликлиник на новый формат работы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей. За последние два месяца штат столичных медицинских учреждений увеличился на 28 терапевтов и 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, 10 оториноларингологов. Кроме этого, к работе приступили шесть хирургов, четыре офтальмолога, четыре колопроктолога, четыре невролога, два уролога и два аллерголога-иммунолога, один гастроэнтеролог», - говорится в сообщении.

В этом году Москва запустила масштабную программу «Новый московский стандарт поликлиник». Один из важнейших параметров программы — повышение доступности первичной медицинской помощи.

«Для этого в филиалах каждой городской поликлиники организуют работу врачей восьми наиболее востребованных специальностей. Вести прием станут терапевты — врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. А во всех головных зданиях поликлиник принимать горожан будут специалисты пяти узких направлений: гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты», - уточняется в материале.

В рамках программы до 2023 года в столице отремонтируют 135 зданий поликлиник. Первый этап начнется весной следующего года в 50 зданиях. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также предполагает единый подход к формированию штатного расписания специалистов.