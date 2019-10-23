РИАМО - 23 окт. С начала года в Москве зарегистрировали 131 тысячу самозанятых, всего порядка 60% всех самозанятых в России зарегистрированы именно в столице, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

С января по август 2019 года в бюджет Москвы поступило 235,5 миллионов рублей налогов от самозанятых граждан. Чаще всего те люди, которые платят налог на профессиональный доход, занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду.

«Каждый месяц число самозанятых в Москве увеличивается на 15–20 тысяч. Многие граждане, которые ранее работали неофициально, оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. Режим самозанятых получил поддержку у граждан: в Москве их число вдвое превысило плановый показатель для столицы, установленный национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», - сказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Налог на профессиональный доход ввели с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Граждане, которые не имеют работодателя или наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги другим гражданам и организациям, могут зарегистрироваться как самозанятые и выплачивать налог с полученных доходов.

Статус самозанятого позволяет отчислять налог в размере четырех процентов от дохода, полученного от физического лица, и шести процентов, если средства предоставило юридическое лицо. Ежегодный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.