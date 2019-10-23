РИАМО - 23 окт. Подготовлен предварительный список лауреатов ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», он будет направлен главе региона Андрею Воробьеву на утверждение.

В 2019 году победителям вручат 1 тысячу премий по 180 тысяч рублей, торжественная церемония состоится в ноябре.

«От имени губернатора я хочу поблагодарить всех членов совета по присуждению премий «Наше Подмосковье» за проделанную работу. Я знаю, сколько сил, своего свободного времени было отдано, чтобы посетить огромное количество презентаций проектов во всех муниципалитетах Московской области, оценить их. Это феноменальная работа. Премия «Наше Подмосковье» имеет огромное значение для региона. Все проекты - и большие, и маленькие – это добрые дела жителей на благо Подмосковья», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Председатель совета по присуждению премии «Наше Подмосковье» Евгений Князев отметил, что в некоторых муниципалитетах было так много заявок, что эти презентации приходилось проводить по 2-3 дня.

«Люди, которые подавали заявки на премию, готовились так серьезно, что зачастую это были целые представления, настоящие спектакли, иногда с песнями», — добавил Князев.

Премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году по инициативе губернатора. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие Московской области. За предыдущие 6 лет в конкурсе приняли участие 230 тысяч жителей, около 12 тысяч из них стали лауреатами и получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.

В этом году на конкурс представлено около 23 тысяч проектов в четырех номинациях: «Творчество и духовное наследие», «Прорыв», «Экология», «Волонтерство и благотворительность». Наибольшую активность проявили жители Одинцовского округа, Люберец, Химок, Солнечногорска, Щелкова. В проектах было задействовано около 65 тысяч человек. Эксперты оценивали заявки по семи критериям, среди которых - социальная значимость, практическое применение, уникальность проекта.