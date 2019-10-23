РИАМО - 23 окт. Бесплатное обследование груди, приуроченное к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, прошли более 4,9 тысячи москвичек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерес москвичек к нашей акции — это интерес и внимание к собственному здоровью. За прошедшие выходные 29 женщин были направлены в онкологические диспансеры с подозрением на рак молочной железы, еще у 408 пациенток были выявлены доброкачественные новообразования и уплотнения соединительной ткани. Все они получили квалифицированные рекомендации и были направлены на дальнейшее обследование», - сказал главный онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков.

В 71 медицинской организации во всех округах Москвы принимают пациенток по выходным (с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям). Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, позвонив по контактному телефону больницы или поликлиники.

В рамках акции москвички могут сделать УЗИ молочных желез и маммографию, а также получить консультацию специалиста. При обнаружении каких-либо патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Акция продлится до 3 ноября. Найти адреса больниц, где проводят обследование, можно на сайте департамента здравоохранения.