РИАМО - 23 окт. Предстоящим днем Подмосковье и Москва будут находиться под влиянием атлантического циклона, воздух может прогреться до 15 градусов, атмосферное давление к середине дня может составить 748 миллиметров ртутного столба, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 13-15, по области - 10-15 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление к середине дня может составить 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Синоптики отмечают, что такая погода может негативно воздействовать на организм метеозависимых людей и вызывать различные симптомы недомогания - от легких, субъективных ощущений и до серьезных осложнений.

В группе риска окажутся люди с хронической дыхательной и сердечной недостаточностью, с тяжелыми формами легочной патологии, обменными нарушениями и перенесшие инфаркт миокарда.