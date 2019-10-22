РИАМО - 22 окт. В Богородском городском округе в 25 многоквартирных домах (МКД) завершили капитальный ремонт, при этом еще на 46 объектах работы находятся в стадии завершения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных в муниципалитете попали 98 объектов.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Богородском округе выделено более 790 миллионов рублей, ремонт кровель полностью выполнен в 10 МКД, ремонт фасадов полностью выполнен в одном МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем в четырех МКД, приведена в порядок отмостка в четырех МКД», - отмечается в материале.

По итогам конкурсного отбора были определены несколько подрядных компаний для проведения строительно-монтажных работ — ООО «Фибробетон», ООО «Строй Мотнаж СП», ООО СК «Симак Групп».

В прошлом году в Богородском городском округе в рамках программы был проведен капитальный ремонт в 73 МКД по общестроительным работам и заменено лифтовое оборудование в четырех МКД.

Всего в текущем году в Московской области запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, который затронет жилищные условия более 300 тысяч местных жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания можно на сайте.