РИАМО - 22 окт. В «Московской электронной школе» появилась виртуальные лаборатории по физике и математике, с их помощью можно собрать электрические цепи, построить чертежи, графики, а также выполнить многие другие задачи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Недавно в библиотеке МЭШ появились виртуальные лаборатории по физике и математике. Это среда, имитирующая на экране планшета, смартфона, компьютера или интерактивной панели инструменты учебной лаборатории. Они позволяют собрать электрические цепи, построить чертежи, графики, провести измерения», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект МЭШ был запущен три года назад.

«Меловую доску заменил сенсорный экран с выходом в интернет, а учебники теперь есть в планшете», — заключил Собянин.