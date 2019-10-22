РИАМО - 22 окт. Члены Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики приняли участие в обсуждении новых мер профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

Парламентские слушания по данному вопросу прошли в Государственной думе.

«Домашнее насилие — это действительно большая угроза для семей, особенно для менее защищенных категорий: детей, женщин. В ходе дискуссии звучали не только общие предложения, такие как укрепить институт семьи, но и регламентировать порядок межведомственных взаимодействий всех субъектов по профилактике правонарушений такого рода», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил одно из предложений, высказанных на ассамблеи, — введение в российское право термина «домашнее насилие», подразумевающего под собой умышленное противоправное деяние, действие (бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников.

«Ранее такого правового термина не было и по предложению участников слушаний, которые уже созданы в форме проекта закона соответствующего федерального, домашнее насилие может квалифицироваться как физическое, экономическое, сексуальное или психологическое. Самое важное, что в данном законопроекте говорится о конкретных мерах» - отметил Голубев.

Кроме того, озвучивались и другие идеи, которые могут помочь в предупреждении преступлений в сфере семейно-бытовых отношений или их рецидива. Так, речь шла о том, чтобы выдавать нарушителям так называемое охранное предупреждение. В рамках данной практики, распространенной за рубежом, полицейские предупреждают человека, который совершил домашнее насилие, либо склонен к этому. При этом возможные жертвы насилия смогут рассчитывать на оказание помощи от силовых структур и различных институтов.

«Также звучало предложение, которое ранее высказывала депутат Подмосковья Оксана Пушкина, о создании института защиты пострадавших от домашнего насилия. А именно, уже практикующиеся в Московской области профильные центры для женщин и детей. У нас действует пилотная версия. Но в случае принятия соответствующего федерального закона, который уже получил поддержку от профильного министерства, все это войдет в общую систему защиты от домашнего насилия», - заключил Голубев.