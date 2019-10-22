РИАМО - 22 окт. Загорская ГАЭС, которая находится на реке Кунье у поселка Богородское в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, выработала юбилейный 45-миллиардный киловатт-час электроэнергии с начала эксплуатации, это сопоставимо с половиной годового потребления Москвы и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Загорская ГАЭС мощностью 1,2 тысячи мегаватт является самой большой из трех действующих гидроаккумулирующих электростанций России. Пуск первого гидроагрегата состоялся в декабре 1987 года, а на полную проектную мощность она вышла в 2000 году. Средняя многолетняя выработка электроэнергии составляет 1,9 миллиарда киловатт-час.

«Предыдущий «юбилейный» миллиардный киловатт, сороковой, электростанция произвела в январе 2017 года», - отмечается в сообщении.

Данная гидроэлектростанция уникальна тем, что она может не только производить, но и аккумулировать электроэнергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости.

В настоящее время на Загорской ГАЭС успешно реализуются мероприятия по модернизации. Осенью электростанция начала выдавать электроэнергию через новое распределительное устройство – КРУЭ 500 киловатт.