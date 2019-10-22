РИАМО - 22 окт. В военном городке Кубинка Одинцовского городского округа за два года планируют построить детский сад на 330 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Детский сад на 330 мест для детей военнослужащих планируют построить в военном городке Кубинка-1 в течение 2 лет. Для этих целей при содействии Минобороны России в собственность Одинцовского городского округа передан земельный участок площадью 1 гектар», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Строительство на земельном участке будет реализовано в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

По данным администрации городского округа, новый детский сад планируется построить в ближайшие 2 года.