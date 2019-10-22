РИАМО – 22 окт. Заявочная компания VIII Московского международного фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды» продлится до 1 ноября, один из самых значимых благотворительных социальных проектов АО «Мосгаз», как ожидается, сможет обновить прошлогодний рекорд по количеству конкурсантов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для участия в фестивале заявки уже подали представители большинства регионов России. Впервые в конкурсе примут участие юные таланты из Крыма, Дагестана и Чечни, Татарстана и Башкортостана, ХМАО – Югры и Якутии, с острова Сахалин, а также стран ближнего зарубежья – Казахстана и Белоруссии.

«Восьмой по счету фестиваль впервые будет тематическим: 2020 год указом президента России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По решению оргкомитета главной темой фестиваля станет патриотическая песня, а одной из номинаций художественного конкурса – «Вечный огонь – вечная память». За победу в различных номинациях музыкального и художественного конкурсов поборются юные таланты не только из крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Уфа, Казань, Астана, Минск), но и сел и деревень самых отдаленных уголков России и зарубежья»,– отмечается в сообщении.

Генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев дополнил, что за семь лет фестиваль стал путевкой в творческую жизнь для пяти тысяч юных талантов.

«В вокальном и художественных конкурсах участвовали юные дарования из более чем 20 стран, среди лауреатов и дипломантов фестивалей прошлых лет есть представители Германии, Румынии, Белоруссии, Молдавии. Мы ожидаем, что в новом сезоне фестиваль обновит рекорд прошлого года по количеству и уровню подготовки конкурсантов, откроет немало новых имен и через искусство объединит сотни талантливых детей со всего мира», – разъяснил он.

Фестиваль «Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды» проводится с 2012 года при поддержке комплекса городского хозяйства Москвы и пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В 2013 году конкурс получил статус всероссийского, в 2015 году – международного. Седьмой фестиваль стал рекордным по количеству конкурсантов, тогда в Москву съехались более 250 юных солистов и 36 ансамблей, свыше 570 художников из 16 стран. Победители и призеры фестиваля выступают на детской «Новой волне», в шоу «Голос. Дети», «Синяя птица» и на других престижных музыкальных площадках.

В конкурсе юных художников участвуют дети от 7 до 18 лет. Они будут соревноваться в номинациях «Вечный огонь – вечная память», «Будни и праздники газовой службы», «Мир моего дома». Творчество конкурсантов оценят члены Российской академии художеств, преподаватели Московского государственного академического института имени В.И. Сурикова, участники международных художественных объединений.

Заявку на участие в фестивале можно оставить до 1 ноября на сайте, выслать на электронную почту: mosgaz20@yandex.ru или по адресу: 105120, Мрузовский переулок, дом 11, строение 1, АО «Мосгаз». Дополнительная информация по телефону: 8(915)087-91-96.