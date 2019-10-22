РИАМО - 22 окт. Талдомская центральная районная больница и администрация горокруга провели акцию «Розовая ленточка» по борьбе с раком груди, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Розовая лента» является символом кампании по борьбе с раком груди.

«Специалисты Талдомской ЦРБ для привлечения внимания населения к проблеме создали большую розовую ленточку из надувных шаров. Также в зале заседаний администрации Талдомского округа специалисты Талдомской ЦРБ прочитали лекцию о профилактики рака молочной железы, о важности своевременной диагностики, прохождению диспансеризации, рассказали о факторах риска и симптомах заболевания», — говорится в сообщении.

Всем участникам акции раздали информационные, тематические буклеты и розовые ленточки.

«Осведомленность - первый шаг в борьбе против рака молочной железы. На сегодняшний день маммография — доступный и простой, а главное, чувствительный метод скрининга, снижающий показатели смертности от рака груди. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает возможность раннего начала лечения, что, в свою очередь, принесет хорошие результаты и увеличит шансы на выздоровление», - отметил главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.