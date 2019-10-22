РИАМО - 22 окт. В городском округе Ступино продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД), на трех объектах ремонт выполнен в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

В восьми домах работы завершаются. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Ступино включено 26 объектов.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Ступине выделено более 151 миллиона рублей, ремонт внутридомовых инженерных систем выполнен в трех МКД. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляют организации ООО «Стройразвитие М», — говорится в сообщении.

По программе прошлого года в Ступине проведен капитальный ремонт в 30 МКД, в одном доме заменили лифт.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей.