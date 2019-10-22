РИАМО - 22 окт. В рамках госзадания в Волоколамском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз» обустроили дорогу для охраны леса от пожаров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На месте работали тракторы, спецтехника убрала с дороги природные горючие материалы и обнажения минерального слоя почвы. Большие ямы на полотне проезжей части были засыпаны грунтом, взятым с обочины.

«По таким дорогам осуществляется проезд специализированной пожарной техники в течение пожароопасного сезона, а также свободный проезд всех видов транспорта для перевозки противопожарных грузов», - отмечается в материале.

Всего за 2019 год в лесничестве проведены работы по обустройству и эксплуатации лесных дорог общей протяженностью 15,92 километра.