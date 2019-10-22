РИАМО - 22 окт. На портале госуслуг Московской области запущен суперсервис по получению выписки из государственного лесного реестра, новая электронная услуга позволяет в течение пяти дней узнать информацию о лесах и их использовании, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru и заполнить заявление. Система самостоятельно составит количество листов выписки и сформирует в личном кабинете счет для оплаты государственной пошлины. Внести необходимую сумму можно в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

В 2018 году с подобными заявлениями обратились 800 жителей Подмосковья. В этом году оформлено более 900 подобных выписок.

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области запущен в 2012 году. Информационная система позволяет жителям региона, не выходя из дома, получать 166 госуслуг и отслеживать ход рассмотрения своего обращения.

За время работы портала пользователи отправили 6,4 миллиона заявлений, из которых свыше 70% обращений были решены положительно.