РИАМО - 22 окт. Почти 3 тысячи гектаров леса восстановили на землях государственного лесного фонда Подмосковья с начала года, это 95% от запланированного объема, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Самые большие площади, на которых в 2019 году проводилось восстановление лесов, относятся к Московскому учебно-опытному (416,90 гектара), Бородинскому (387,90 гектара) и Звенигородскому (338,90 гектара) лесничествам», — говорится в сообщении.

Во многих подмосковных лесничествах – Дмитровском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском - работы по лесовосстановлению выполнены с превышением плана.

«В Подмосковье проводится огромная работа по восстановлению лесов. Это процесс постоянный. Ведь леса гибнут не только от топора и пилы, но в основном от негативного воздействия вредных организмов, повышенных рекреационных нагрузок и иных негативных факторов», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Он добавил, что ежегодно в регионе учитываются не покрытые лесной растительностью и пригодные для лесовосстановления территории.