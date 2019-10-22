РИАМО - 22 окт. Новый детский сад появится в составе жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово в Мытищах, стройплощадку посетил с проверкой инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Достроить объект застройщик ООО «КомфортИнвест» планирует в первом квартале 2020 года. На сегодняшний день ведется монтаж фасадных систем, завершается благоустройство территории.

«Новый детский сад площадью 3,7 тысячи квадратных метров рассчитан на 225 дошкольников», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту здание будет вмещать в себя групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, а также помещения для кружков, залы для занятий музыкой и физкультурой. Кроме того, запроектированы кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.