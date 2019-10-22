РИАМО - 22 окт. В городском округе Зарайск 23 октября состоится выезд главного детского кардиолога Минздрава Подмосковья, руководителя педиатрического отделения Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Альфии Дроздовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Осматривать детей до 18 лет она будет вместе с местными педиатрами и кардиолога. При этом на прием попадут дети как с ранее установленными диагнозом, так и с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы.

«Это поможет уточнить спорные диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Для нас важно, чтобы жители отдаленных территорий Московской области могли получать качественную и высокопрофессиональную медицинскую помощь», - отметила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

После осмотра состоится семинар-тренинг «Амбулаторное наблюдение детей с врожденными пороками сердца до и после оперативного лечения», который также проведет Дроздова.

«Проект «Доступная кардиология» стартовал 30 июля в городе Серпухов. Выезды главного детского кардиолога МЗ МО в отдаленные районы запланированы раз в месяц. Следующий выезд состоится в ноябре в Павловский Посад», - подчеркнула главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.