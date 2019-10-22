РИАМО - 22 окт. Завершено дело в отношении 48-летнего предпринимателя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере, его признали виновным, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Как установлено следствием и судом, в период с февраля 2015 года по февраль 2018 года, генеральный директор ООО «ЦСД Логистик» и ООО «ММ-ТрансКарго» передал главному таможенному инспектору Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни взятку на общую сумму 516 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Эти средства должны были обеспечить ускорение процесса таможенного оформления и выпуск товаров по декларациям юридических лиц.

В итоге предпринимателя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, лично, в крупном размере». Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также была изменена мера пресечения — из-под домашнего ареста его отправили под стражу.

Уголовное дело в отношении должностного лица таможенных органов находится на завершающей стадии расследования.