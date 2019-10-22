РИАМО - 22 окт. В сельском поселении Жаворонковское ввели в эксплуатацию спортивный комплекс «Жаворонки», выдано соответствующее разрешение, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Спорткомплекс рассчитан на проведение занятий по более чем 20 видов спорта. Так, здесь смогут заниматься гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой.

«Застройщиком объекта выступила «Большая спортивная арена «Лужники». Объект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. В декабре в спортивном комплексе пройдут первые тестовые соревнования, а с марта 2020 года комплекс начнет полноценную работу», − рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Ходить в многофункциональный спортивный комплекс смогут как взрослые, так и дети. Спортсмены смогут расположиться там на время проведения соревнований.