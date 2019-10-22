РИАМО - 22 окт. В этом году в парках Подмосковья будут звучать новогодние поздравления, записанные и придуманные жителями региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В каждом муниципалитете среди посетителей парка будет проведен конкурс поздравлений жителей с Новым годом. Лучшие поздравления будут записаны в студии голосами авторов. Они будут звучать в парках с 15 декабря по 15 января.

«Это замечательно, когда ты можешь прийти в парк и услышать искреннее поздравление, написанное и озвученное твоим другом, членом семьи или просто знакомым», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Конкурс по отбору лучших поздравлений уже стартовал в парках Подмосковья.