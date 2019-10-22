РИАМО - 22 окт. В городском парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове проведут кросс-баттл — круговая тренировка с разными спортивными элементами, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Мероприятие намечено на 26 октября на 16:00. Участникам предложат различные снаряды, упражнения на баланс и с собственным весом и многое другое.

«Мероприятие проводится совместно с тренерами клуба единоборств городского округа Домодедово», - отмечается в материале.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 лет.