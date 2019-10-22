РИАМО - 22 окт. В Раменском городском округе в рамках II Ежегодного фестиваля дворовых мероприятий подвели итоги конкурса «Наш двор – 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фестиваль проводится в Московской области уже второй год. Он организован Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области при поддержке регионального. В его рамках участники демонстрируют соседские объединения и лучшие практики дворовых команд.

«На всех этапах реализации программ мы прислушиваемся к мнению жителя. Какими будут их подъезды и дворы – решать людям. Мнение жителя – основополагающее, а наша задача – сделать дворы максимально комфортными для жизни», - прокомментировал рассказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он напомнил, что в регионе действует множество различных программ по благоустройству дворов и подъездов. Но двор, это не только благоустроенная среда — это место, в котором кипит жизнь.

«Сегодня в Раменском собрались активисты со всего Подмосковья. Позитивные из позитивнейших, яркие из ярких, а главное - такие искренние, вдыхающие жизнь в наши дворы. В этом году мы сделали акцент на дворовых флешмобах, которые жители организовывали в своих дворах. Это и танцы, и песни, и спорт, и конечно экология – бережное отношение к ресурсам и раздельный сбор», - рассказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова.

По итогам конкурса «Наш двор» первое место и 100 тысяч рублей завоевали Любовь Акиншина и команда из Балашихи (ЖК «Ольгино-парк», микрорайон Ольгино, улица Шестая). На втором месте оказались Наталья Зароченцева и команда из Одинцово «ЭКОДВОР», получившие 75 тысяч рублей. Третье место 55 тысяч рублей получили Сергей Гусаков и Арт группа ЖК «Раменский».

Четвертое место разделили получившие по 35 тысяч рублей Андрей Пакулин (городской округ Балашиха, «Пожарная безопасность во дворе и дома»), Андрей Белов (городской округ Химки, ЖК «Солнечная система»), Елена Богина (Богородский городской округ, микрорайон «Новое Бисерово»), Лидия Калашникова (Орехово-Зуевский округ, «Мой чистый двор»).

Также по итогам конкурса денежные сертификаты на 10 тысяч рублей получили еще 13 участников.

Отдельно специальным призом от регионального оператора за экологический дворовый флешмоб была отмечена команда из Раменского округа. Приз вручил заместитель генерального директора регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Александр Гулящих.