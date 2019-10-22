РИАМО - 22 окт. Во время субботника в Ивантеевском дендропарке собрали 400 кубометров веток, которые станут удобрением для яблонь сада-маточника «золотой коллекции» С.И. Исаева, высаженного на территории 1 гектара в лесопитомнике, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Сухие ветки и стволы упавших деревьев собрали участники субботника, посвященного Дню работников заповедного дела.

«В уборке приняли участие более 200 человек. Представители десятка организаций городского округа Ивантеевка и государственных организаций собрали 150 куч. Ветки будут перемолоты в щепу, часть которой станет удобрением для яблоневого сада «золотой коллекции» С.И. Исаева», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что это тот сад, который станет источником саженцев, чтобы каждый садовод Подмосковья мог посадить на своем участке яблони отечественной селекции.

Директор лесопитомника Сергей Устинов рассказал, что древесная щепа добавляется при посадке плодовых деревьев в качестве удобрения. В Ивантеевском лесопитомнике ее активно используют в яблоневом саду-маточнике. При подготовке ям для посадки саженцев туда засыпают субстрат, содержащий торф, перегной, щепу и плодородный слой почвы.

Яблоневый сад сортов отечественного селекционера Сергея Исаева сейчас насчитывает 240 яблонь 30 сортов. Всего в саду высадят 300 деревьев.