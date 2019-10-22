РИАМО - 22 окт. В столице 25 октября перекроют участок улицы Колмогорова из-за мероприятий, посвященных 60-летию студенческих отрядов в РФ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

С 10:00 до 14:00 перекроют улицу Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дом 1, строение 2, до улицы Лебедева.

Как отмечается на сайте Российских студенческих отрядов, 25 октября с 13:00 до 14:00 на площади перед учебным корпусом физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Ленинские горы, дом 1, строение 2) состоится закладка памятной плиты в честь 60-летия движения студенческих отрядов. Планирует принять участие в знаковом мероприятии ректор МГУ Виктор Садовничий.

В 15:00 на Воробьевых горах возле главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова будет зафиксирован рекорд России по наибольшему количеству людей, поющих одновременно под гитары. Более 2 тысяч молодых людей споют под гитары знаменитые песни студенческих отрядов.

После состоится массовый танцевальный флешмоб под руководством знаменитых спортсменов, на котором участники выстроятся в карту России. Принять участие смогут не только студотряды, но и гости, и жители Москвы.